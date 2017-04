ANNONSE

Under KrFs pågående landsmøte i Trondheim fredag ble temaet skolemat for første gang tatt opp til bred diskusjon i partiet. Bakgrunnen var et forslag fra fylkeslaget i Nordland om å innføre gratis skolemat som en forsøksordning på utvalgte skoler for å motvirke forskjeller i læring og helse.

«Det er et viktig sosialt utjevnende tiltak og et viktig helsespørsmål all den tid fedme er et økende problem blant barn og unge. Langt fra alle skolebarn spiser frokost hjemme og mange dropper lunsjen eller kjøper usunne alternativ», påpekte fylkeslaget i sitt forslag.

Forslaget skapte stort engasjement under landsmøte, og flere delegater sluttet seg til forslaget. En lang rekke delegater advarte på sin side mot å innføre skolemat og argumenterte med at det var et dyrt og lite treffsikkert tiltak, og at KrF heller bør prioritere å bruke penger på flere lærere.

-Å gi skolebarn et par brødskiver om dagen vil koste minst 1,7 milliarder kroner. Det tilsvarer 2.300 lærerårsverk, påpekte KrFs skolepolitiske talsmann Anders Tyvand under debatten.

Landsmøtet vedtok med et stort flertall å si nei til forslaget.

