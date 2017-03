ANNONSE

– Vi mener abortloven må revidering i neste stortingsperiode. Uansett om det blir samarbeid med Arbeiderpartiet eller Høyre. Dette spørsmålet skal og bør være helt sentralt i forhold til hvem KrF skal støtte, sier KrFU-leder Ida Lindtveit til NRK.

Lindtveit peker på to punkter i dagens abortlov som hun mener er etisk og moralsk diskutable. Det første er fosterreduksjon ved tvillingsvangerskap, det andre er kriteriene for abort etter tolvte svangerskapsuke der loven i dag åpner for abort når det er stor fare for at barnet får alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

– Tvillingabort er allerede lovlig, men skal hareskår bli et mulig abortkriterium, eller hvis fosteret mangler en arm? Vi må ha en presisering om hva «sykdom» i lovens paragraf 2c egentlig betyr og at ikke stadig flere skal falle inn under begrepet.

Stortingsrepresentant og nestleder i Høyres kvinneforum, Heidi Nordby Lunde, sier imidlertid at det er helt uaktuelt for Høyre å gå med på en slik revidering av abortloven uansett om kravet kommer under eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

I fjor ble det utført 13.169 aborter i Norge. Det er det laveste tallet siden registreringen startet i 1979. 81 prosent av abortene i fjor ble utført før uke ni og 4 prosent ble utført etter tolvte svangerskapsuke.