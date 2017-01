Kriminell kalte Jensen for jævla svin

ANNONSE

OSLO TINGRETT (Nettavisen): På vei ut fra retten etter første dagen i retten fikk den tiltalte polititoppen slengt bemerkninger etter seg.

En person som Nettavisen får opplyst er straffedømt i løpet av de siste fem årene ble bortvist av politiet. Sammen med en vennegjeng ventet han på Jensen da han kom ut av Oslo tingrett klokken 14.23.

I Norge kan personer som er straffedømt de siste fem årene bortvises fra retten, selv om hovedregelen er at rettssakene er offentlige og åpen for alle.

Med pressen på slep ropte den straffedømte "jævla svin!" etter polititoppen, som snudde seg før han sa følgende til Nettavisen:

- Han er ikke den første som sier slikt. Jeg har pågrepet ham tidligere og han satt og truet meg gjennom mange år og inni salen, sier Jensen til Nettavisen.

- Hadde du forventet at det kunne komme slike reaksjoner når du møter i saken?

- Ja, svarer Jensen kort, før han ikke lenger gir svar på flere spørsmål.

Nettavisen snakket med det politiet opplyser er en straffedømt mann, han ønsket ikke å la seg avbilde, men sier følgende:

- Han er et jævla svin! Det han får nå fortjener han. Men jeg vil ikke si mer til media.

Personen til høyre, med brun jakke, kalte Eirik Jensen "jævla Svin" da den tidligere polititoppen forlot Oslo tingrett. Like før hadde han blitt bortvist fra retten fordi han er straffedømt i løpet av de siste fem årene.





Elden orientert om bortvisning

John Christian Elden, som er én av Jensens forsvarere, er kjent med at en person ble bortvist fra retten av politiet.

- Jeg har fått beskjed av politiet om at én av personene som tidligere har truet Jensen var blitt bortvist, sier han til Nettavisen.

- Det er mange som er ute etter Jensen, og som vil sette stor pris på det dersom han skulle bli domfelt.

Mandag morgen startet rettssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og narkosmugleren Gjermund Cappelen.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er blant annet tiltalt for grov korrupsjon og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj mellom 2004 - 2013 (se egen faktaboks). Han har hele tiden nektet straffskyld, på spørsmål fra dommeren, bedyret han på nytt sin uskyld ved å nekte straffskyld da saken startet mandag.

Medtiltalte Cappelen, er tiltalt for grov korrupsjon, og for å ha innført 16,2 tonn hasj. I tillegg vil han på et senere tidspunkt få dom i en annen tilhørende narkotikasak, hvor han har erkjent å ha oppbevart og solgt 1,4 tonn hasj.

Jensen og hans forsvarerteam har forberedt seg på både trusselepisoder, og andre ubehageligheter.

- Det er en grunn til at Jensen bor på hemmelig adresse og har beskyttet informasjon, sier Elden.