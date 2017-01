– Den store andelen partnerdrap bekymrer oss, og forskning viser at det ofte har vært utøvd vold forut for drapet. Det er helt avgjørende at ofre for vold i nære relasjoner tør å si ifra, sier Vibeke Schei Syversen, leder for Voldsseksjonen i Kripos (ARKIVFOTO). Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Kripos: – Bekymret for antall partnerdrap

I fjor ble det registrert 25 drapssaker i Norge, viser nye tall. Kripos er bekymret for antall partnerdrap.