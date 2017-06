Kripos med råd til foreldre etter «Snap map»-oppdatering

ANNONSE

Kripos advarer foreldre mot den nyeste nyeste Snapchat-oppdateringen, «Snap map», som gjør det mulig for andre å se hvor du befinner deg.

- Generelt så vet vi at de som ønsker å utnytte barn vil oppsøke steder hvor barna er, og kanskje utgi seg for å være barn selv. Derfor er det viktig at foreldre vet om den nye funksjonen i Snapchat, og vet hvem barna har åpen profil for og ikke, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Axel Wilhelm Due, til Nettavisen.

Velger hvem du vil dele posisjon med



Med «Snap map» kan du enkelt få oversikt over hvor vennene dine er ved å zoome ut når du har Snapchat-kameraet åpnet. Da får du opp et kart, og kan velge å se andres «stories» ved å klikke på dem i kartet.

Posisjonen din oppdaterer seg hver gang du åpner Snapchat, men du kan selv velge hvem du vil dele posisjonen din med. Enten kan du velge å være i «spøkelsesmodus», altså at ingen ser posisjonen din, eller du kan velge å dele den med bare noen av vennene dine.





Politiet advarer



Men selv om man kan ha mye moro med «Snap map», så har det kommet advarsler fra politi og organisasjoner som er bekymret for barn og ungdoms sikkerhet.

I England har politiet oppfordret foreldre til å deaktivere funksjonen på barnas telefon, skriver The Telegraph. Det samme har skjedd i USA, og nå kommer altså Kripos med en lignende anbefaling på sin Facebook-side:

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER: Axel Wilhelm Due i Kripos.

«Vi råder alle til å gå inn på Snapchaten sin, gjerne sammen med barna og se hvem dere deler din posisjon med,» skriver Kripos, og deler en enkel bruksanvisning til hvordan dette gjøres,

Axel Wilhelm Due i Kripos understreker at foreldre ikke nødvendigvis trenger å deaktivere funksjonen i barnas Snapchat, men at de bør ha kontroll på hvem barna velger å vise sin posisjon til.

- Av erfaring vet vi at foreldre bør være aktive og vite hvem barna har som venner på de ulike sosiale mediene, slik at vi slipper situasjoner hvor voksne kan utnytte dem på et eller annet vis, sier Due.

Due understreker at det viktigste er å lære barna god nettbruk, og sørge for at de føler at de trygt kan fortelle mamma og pappa om det de opplever på sosiale medieplattformene.

- Generelt er vi opptatt av at barna skal bli godt oppdratt i nettbruk, slik at de selv tør å si fra til foreldrene hvis noen som de ikke kjenner tar kontakt. Dette gjelder for alle de ulike plattformene.









Har du sett denne populære videoen?