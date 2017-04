Kulturministeren redd for at Islamsk Råd ikke vil klare jobben

ANNONSE

- I søknaden fra Islamsk Råd Norge om støtte var begrunnelsen at de ville styrke brobyggerfunksjonen og dialogen med det norske samfunnet. Jeg er bekymret for om de vil være i stand til dette, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen etter møtet med generalsekretær Mehtab Afsar tirsdag.

IRN: Feil premiss

På en pressekonferanse etter møtet med Hofstad Helland poengterte Afsar og IRNs advokat at premisset for hele diskusjonen har vært feil fra starten, fordi pressen oppfattet at nikab-kledde Leyla Hasic skulle være et «ansikt utad» for Islamsk Råd Norge. Dette har vært et feil premiss, understreket Hasic og gjentok at Hasic skal jobbe på IRNs kontor, ikke være en talsperson for organisasjonen.

Generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge på pressekonferansen tirsdag.

Hofstad Helleland sier til Nettavisen at dette premisset har vært klart for henne hele tiden:

-Jeg har aldri kritisert Islamsk Råd Norge for å ha ansatt Leyla Hasic for å være «organisasjonens ansikt utad». Jeg vet at det har vært snakk om en kontorfunksjon, så det premisset er klart.

Har satt i gang juridisk arbeid

Hofstad Helleland sier hennes departement nå har satt i gang et juridisk arbeid for å se på om Islamsk Råd Norge innfrir kravene til statlig støtte, krav som et enstemig storting har satt.

- Så må de finne seg i at vi undersøker om disse kriteriene er oppfylt når de en gang mottar skattebetalernes penger. Vi er nødt til å se på om disse pengene blir brukt slik Stortinget har sagt at de skal brukes, sier Hofstad Helleland.

