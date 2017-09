«Kumlokkmannen» løslatt – for syk for fengsel

Mannen som er mistenkt for å ha fjernet kumlokk i Skien, er løslatt etter avhør. Han er for syk til å sitte i fengsel og for frisk til å bli innlagt.

– Legen konkluderte med at han var for syk til å bli framstilt for varetektsfengsling og for frisk til å bli innlagt på sykehus, forteller politiadvokat Per Steinar Bungum til Varden.

Mannen skal ifølge legen og politiet ikke være til fare for folk.

– Vi har ikke oversikt over motivasjonen til mannen, men har konkludert med at han ikke er farlig for publikum. Vi vet godt hvem han er, og kommer til å følge ham med årvåkent blikk, sier Bungum til avisen.

Til sammen ble 14 kumlokk fjernet i Skiens-området i løpet av helgen, og tirsdag forsvant ytterligere fire. I de fleste tilfellene ble lokkene funnet igjen nær stedet de ble fjernet fra.

– Vi har hatt kontakt med en dame med barnevogn som gikk med sin fire år gamle datter. Datteren var centimeter unna å falle ned i en åpen kum, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt fredag – da de første meldingene om at kumlokk var fjernet kom.

Telemarksavisa skrev onsdag at mannen tidligere er tatt for alvorlige trusler med kniv mot Nav-ansatte. De siste månedene er mannen registrert med en rekke straffesaker etter at han først ble kjent for politiet i april i år, da han drapstruet Nav-ansatte på kontoret i Skien. Truslene utløste en større politiaksjon, og mannen ble varetektsfengslet i flere uker etter pågripelsen. Politiet har brukt store ressurser på mannen, som tidligere vært under tvunget psykisk helsevern.

