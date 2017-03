Kvinne dømt for uaktsomt drap etter å ha kjørt på kvinne med barnevogn

ANNONSE

Kvinnen ble frikjent i Oslo tingrett, men i lagmannsretten var dommen enstemmig.

Lagmannsretten mener kvinnen har vist grov uaktsomhet og betegner handlingen som "svært klanderverdig".

Tiltalte er domfelt for uaktsomt drap med motorvogn, for uaktsom kjøring og for å ha kjørt bil til tross for at hun var trøtt.

Straffen er fastsatt til fengsel i 75 dager. Hun er også idømt tap av førerett for motorvogn i tre år regnet fra ulykkestidspunktet, og må betale oppreisningserstatning til de etterlatte samt erstatning for inntektstap til en av de etterlatte.

Charlotte Bøhler Wilhelmsen trillet sin datter i barnevogn på fortauet noen få meter fra Oslo universitetssykehus da hun ble truffet av bilen og omkom momentant.

Datteren hennes, som satt i barnevogna, ble lettere skadd.