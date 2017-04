Kvinne tiltalt for drap på far og ektemann

ANNONSE

Fredag ble en 42 år gammel kvinne tiltalt for å ha drept sin far, og for drapsforsøk på sin mor. Også hennes nå 25 år gamle kjæreste (som tidligere er omtalt som 18-åring) er tiltalt for drap og drapsforsøk, skriver Eskilstuna Kuriren, som følger offentliggjøringen av tiltalen fredag formiddag.

- Hun har hatt stor innflytelse på mannen. Uten henne, hadde han ikke gjennomført disse forbrytelsene, sier statsadvokat Johan Fahlander under pressekonferansen.

25-åringen innrømmet drapet til en venn under en tur til Trondheim.

Kvinnen er nå også tiltalt for å ha drept sin ektemann og for å ha forsøkt å tjene 2,5 millioner forsikringskroner på ugjerningen.

-Mye i denne saken taler for at motivet var penger. Det kan også ha vært misunnelse og uenigheter, sa statsadvokat Fahlander.

I lang tid gikk kvinnen fri fra anklagene, men da kvinnen ble pågrepet i Trondheim 30. august 2016, var det slutt.

Ektemann funnet død



Kvinnen er tiltalt for ved tre tilfeller å ha forsøkt å få noen til drepe hennes ektemann. Det skal ha skjedd mellom sommeren 2014 og sommeren 2015.

I august 2015 ble hennes ektemann funnet død ved deres hytte i Arboga. Han hadde tilsynelatende druknet, men omstendighetene var mistenkelige.

FUNNET DØDE: Både ektemannen og kvinnens far ble funnet døde ved denne sommerstuen i Arboga.

Like før hadde kvinnen tegnet en livsforsikring på mannen, verdt 2,5 millioner kroner. Politiet henla saken, men forsikringselskapet If nektet å utbetale pengene, og innledet etterforskning.

Først etter at kvinnen ble siktet for drapet på sin far, åpnet politiet etterforskning. Nå er hun tiltalt også for drap på mannen, og for grovt bedrageri da hun forsøkte å få ut forsikringspengene etter drapet.

Drap og drapsforsøk

3. august 2016 ringer 42-åringens mor til alarmsentralen og skriker at hun har hull i kroppen. Hun har blitt forsøkt drept av datterens 25 år gamle kjæreste.

Politiet fortalte fredag at 42-åringen og kjæresten overfalt mor og far med kniv. Overfallet skjedde i en hytte i Arboga. Det er funnet dna fra faren under 25-åringens negler. Han har erkjent forholdene, men 42-åringen nekter.

Kvinnen blir pågrepet etter kort tid, men løslates på grunn av bevismangel.

- Jeg er ganske sint. De behandlet meg som en morder, sa kvinnen oppgitt til Aftonbladet da hun ble intervjuet i august 2016. Hun fortalte at hun og kjæresten hadde vært hjemme sammen drapsnatten.

Innrømmet drap

I slutten av august 2016 reiste paret på tur til Trondheim. Der ble hotellrommet deres avlyttet av politiet.

I en samtale med en venn, fortalte 25-åringen at han sto bak overfallet i Arboga. De to ble pågrepet under trondheimsturen:

Anklaget for seksuelle overgrep



I juni 2016 ble kvinnen anklaget for å ha seksuelt utnyttet to mindreårige gutter som hadde kommet til Sverige som asylsøkere. De bodde på et hjem for mindreårige asylsøkere der 42-åringen var sjef.

- Hun sa at «hvis dere ikke har sex med meg, så ringer jeg Migrationsverket og får dere utvist, fortalte den ene gutten til Eskilstuna-Kuriren, skrev Aftonbladet da de omtalte saken.

Overgrepene skal ha blitt filmet etter kvinnens ønske. Hun har avvist anklagene. Hun er ikke tiltalt for disse forholdene.

Overfalt med kniv



Kort tid etter at guttene politianmeldte kvinne, ble de overfalt og mishandlet med kniv. Kvinnens 18 år gamle kjæreste var mistenkt, men saken ble henlagt av mangel på bevis. Hun er heller ikke tiltalt for disse forholdene.

Kvinnen skal i tillegg ha kommet med trusler mot politiet under etterforskningen. Det er hun nå tiltalt for.

- Hun ble irritert på avhørslederen og opplevde at de ikke lyttet til hva hun sa, fortalte statsadvokat Jessica Wenna under fredagens pressekonferanse.