Kvinnelig bussjåfør fratatt førerkort etter villmannskjøring

Det melder Budstikka.

– Hun er avhørt i dag. Førerkortet hennes er beslaglagt og hun erkjenner uaktsom kjøring, bekrefter politiadvokat Carl Johan Løken overfor lokalavisen.

Her ser du video av hendelsen:

En medtrafikant filmet den svært trafikkfarlige kjøringen.

Etter en forbikjøring, fortsetter bussen gjennom rundkjøringen på feil side, og inn i tunnelen i feil kjørefelt. I videoen kan du se at biler må stoppe opp for at bussen skal komme over i riktig kjørefelt.

- Kjøringen du ser på videoen er totalt uakseptabel, sa kommunikasjonssjef Dag Bones i Nettbuss til Nettavisen for en knapp uke siden. Han bekrefter at det var en av selskapets sjåfører som gjennomførte forbikjøringen.

- Dette er å leke med døden med passasjerer om bord og meg i blindsonen, sier mannen som filmet forbikjøringen til Nettavisen. Han ønsker å være anonym.

Han forteller til Nettavisen at videoen har en forhistorie der bussjåføren ble irritert på ham. Han kjørte sakte på veien, og fant fram kameraet, da han plutselig så bussen på siden av seg i ferd med å gjennomføre en forbikjøring.