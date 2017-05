Kvinneorganisasjoner vil demonstrere mot frifinnelse i gruppevoldtektssak

ANNONSE

– Har ikke det norske rettssystemet lært noen ting av Hemsedal-saken? Vi finner oss ikke i denne rettsløse tilstanden lenger. Vi trenger et system som også yter kvinner rettferdighet. Derfor kaller vi inn til demonstrasjon foran Stortinget lørdag 20. mai, skriver Kvinnegruppa Ottar på Facebook.

Reaksjonen kommer etter at tre menn, deriblant en forfatter og en redaktør, fredag ble frikjent i Oslo tingrett for gruppevoldtekt av en kvinne, men dømt til å betale 672.000 kroner i erstatning og oppreisning til kvinnen. To av de tre var tiltalt for å ha gjennomført en sovevoldtekt i en leilighet i Oslo i slutten av mars 2015. Tredjemann var tiltalt for medvirkning ved å fotografere handlingene.

Kvinnegruppa Ottar reagerer på deler av domsavsigelsen til Oslo tingrett som omhandler erstatningskravet.

Flere tusen møtte opp for å demonstrere for kvinners rettssikkerhet i Oslo i august i fjor. Nå arrangerer Kvinnegruppa Ottar en demonstrasjon etter en ny dom i en voldtektssak.

«Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet», skriver de.

I demonstrasjonen deltar blant andre Kvinnefronten, Feministisk Initiativ, Rød Ungdom og Sosialistisk Venstreparti, som skal holde appeller om kvinners rettssikkerhet.

I august i fjor deltok flere tusen mennesker i en demonstrasjon for kvinners rettssikkerhet utenfor Stortinget etter dommen i den såkalte Hemsedal-saken.