Lager film om Utøya-terroren

Regissør Erik Poppe, som blant annet er kjent for «Kongens nei», lager spillefilm om terrorangrepet på Utøya. 22. juli 2011 ble 68 ungdommer, alle medlem av AUF, skutt og drept.

Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring etter terroraksjonen i Regjeringskvartalet i Oslo og Utøya. Til sammen 77 mennesker ble drept.

AUF reagerer på filmplanene, skriver NRK.

– Det er ulike måter dette har blitt fortalt på tidligere, i bøker og skuespill. Men jeg tror en film er den mest brutale måten det kan bli fortalt på, sier AUF-leder Mani Hussaini til statskanalen.

– Jeg har blandede følelser rundt det, jeg gruer meg til filmen kommer, men samtidig har jeg en forståelse for at historien må bli fortalt. Vi er også veldig opptatt av at historien skal bli fortalt.

Opptak i september

Regissør Erik Poppe er kjent for blant annet «Kongens nei» og en rekke andre storfilmer. Opptakene på Utøya starter allerede i september.

Regissør Erik Poppe.

– I lengre tid har nok jeg i likhet med mange andre opplevd at fokuset rundt 22. juli har handlet om soningsforhold og alle mulig andre tøysete, tåpelige utspill som Breivik har framført. Og det er snarere spørsmål om vi skal tillate at det skjer framfor å trekke fram eierskapet til denne historien til de menneskene som tross alt er ofrene i dette, sier regissøren.

Velger spillefilm

Han velger spillefilm framfor dokumentar som form.

– En spillefilm har en større mulighet til å bevege seg tettere inn i dette materialet og faktisk kunne framstille det på en langt mer realistisk og troverdig måte enn det en dokumentar kan, fordi det ble jo ikke filmet mens det skjedde. Og i dialog med så mange av dem som var der og opplevde – altså ungdommene og de pårørende – har dette blitt et prosjekt som har som mål å trekke fokuset inn mot hvordan det var og hvordan opplevelsen virket inn på dem, fortsetter han.

69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret. Høyreekstremisten Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring for dette angrepet og angrepet mot regjeringskvartalet tidligere på dagen.

Det er allerede laget flere dokumentarfilmer om angrepene, og flere er på vei.

