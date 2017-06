Lagmannsretten avviser Farida-anke

ANNONSE

Dermed står dommen fra tingretten, hvor Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å inndra oppholdstillatelsen og asylstatusen ble erklært ugyldig.

Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger burde frarådes etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak. Dette vedtaket ble kjent ugyldig i tingretten, og denne dommen blir nå stående etter avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett.

–Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig. Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?