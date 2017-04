Lagmannsretten reduserer straffene for Cappelens hasjkollegaer

ANNONSE

Alle de fem tiltalte er funnet skyldige i innførsel og oppbevaring av store mengder hasj, men ikke på langt nær så mye hasj som Asker og Bærum tingrett la til grunn, ifølge Aftenposten.

En av de tiltalte fikk 14 og et halvt års fengsel for oppbevaring av drøyt 1.000 kilo hasj, halvannet år mindre enn i tingretten, mens en medtiltalt fikk redusert sin straff med to år til elleve års fengsel for befatning med snaut 900 kilo.

En tredje tiltalt ble dømt til elleve år og seks måneder fengsel for befatning med 761 kilo hasj – tre og et halvt år mindre enn i tingretten.

De to siste tiltalte har perifere roller i saken og skal ikke ha vært medlemmer av hasjligaen. De ble dømt til henholdsvis fire år og seks måneders fengsel og sju år og seks måneder fengsel.