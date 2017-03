Lederen for støttegruppa: – Veldig, veldig lettet

ANNONSE

– Dette var godt å høre. Nå er jeg veldig, veldig lettet, sier Røyneland til NTB.

Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.

– Det hadde vært utrolig vondt. Artikkel 3 begynner faktisk med en setning om at alle har rett til liv, sier Røyneland.

Hun er forberedt på at dommen kan bli anket.

– Men vi vet jo ikke om Høyesterett vil ta saken. Uansett vil jo det skje administrativt, slik at Breivik ikke får komme ut i offentligheten igjen. Jeg håper vi slipper å høre fra den mannen igjen på mange, mange år, sier hun.

- Ikke overraskende



Lagmannsretten har lagt en riktigere terskel til grunn i Breivik-saken, mener professor i menneskerettigheter Kjetil Larsen.

Han er enig i lagmannsrettens avgjørelse om at soningsregimet til Anders Behring Breivik ikke er i strid med menneskerettighetene.

– Dommen er ikke overraskende. De rettslige vurderingene er korrekte og samsvarer med det jeg selv har tenkt, sier Larsen, som er professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, til NTB.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.

I fjor kom tingretten til motsatt konklusjon, noe som overrasket Larsen

– Tingretten la en for lav terskel til grunn for artikkel 3. Lagmannsrettens har nok lagt en riktigere terskel til grunn, sier han.

Breivik har allerede varslet at han anker saken videre, og Larsen tror Høyesterett av prinsipielle grunner vil ta saken.

– Men jeg tror Høyesterett vil komme til samme resultat som lagmannsretten har kommet til, sier han.

Fakta: Fakta om Breiviks sak mot staten

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret. * 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. * Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien. * 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. * Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv. * Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering. * Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8, samt anført at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet. * Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel. * Onsdag slo lagmannsretten fast at soningsregimet ikke er i strid med menneskerettighetene.