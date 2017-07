En lege er i Frostating lagmannsrett dømt til fire års fengsel for overgrep mot fem pasienter.

Legen fra Trondheim sto tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med fem pasienter da han jobbet ved et legesenter i Trondheim i perioden 2005-2006, skriver Adresseavisen.

Fem kvinner ble utsatt for helt eller delvis ubegrunnede undersøkelser, ifølge påtalemyndigheten, som la ned påstand om fengselsstraff på fem år og ni måneder. En av undersøkelsene beskrives av de medisinsk sakkyndige som «uvanlig».

Mannen nekter for at han har gjort noe ulovlig og mener at undersøkelsene av kvinnen var medisinsk begrunnet. Retten festet ikke lit til hans forklaring.

Frostating lagmannsrett dømte mannen til fire års fengsel. Straffen er ett år kortere enn straffen Sør-Trøndelag tingrett utmålte i fjor høst. Mannen må også betale oppreisning til kvinnene, skriver avisen.

