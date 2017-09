Lege sendte seksuelle meldinger til pasient

En lege i Vestfold har mistet praktiseringsretten etter å ha sendt sexmeldinger til en tidligere pasient som har en langvarig psykiatrisk sykehistorie.

Statens helsetilsyn mottok i 2016 et dokument fra Fylkesmannen der det kom fram at en annen lege hadde sendt bekymringsmelding om den aktuelle legen. I brevet NRK har fått tilgang til, står det at pasienten har forklart at meldingene startet det siste året legen var fastlege for vedkommende.

Dette er blant meldingene pasienten skal ha mottatt: «Kjære deg… Har du lyst eller ikke lyst til å møte meg og ev. kose og ha hygge som ender i sex».

Legen ønsker ikke å kommentere saken og henviste NRK til sin advokat i Elden advokatbyrå, Sindre Rising.

– Hele saken beror på en stor og kontinuerlig misforståelse av hva min klient skal ha gjort, ikke gjort og eventuelt når det er gjort. Den misforståelsen har vi tatt opp med aktuelle aktører som Helsetilsynet, sier Rising til kanalen.

Legen har forklart seg for Helsetilsynet. Rising sier bekymringsmeldingene er usanne og fremsatt med et hevnmotiv.

– Vi ønsker en nøytral avgjørelse på de fakta som nå foreligger i saken og ønsker derfor ikke å drøfte detaljer i pressen, sier Rising.

