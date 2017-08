For åttende gang senker legemiddelfirmaet Roche prisen på brystkreftmedisinen Kadcyla i håp om at myndighetene vil kjøpe den inn.

Forhandlingene om medisinen har pågått i tre år og tre ganger har Beslutningsforum sagt at prisen er for høy, vurdert opp mot legemiddelets effekt, skriver Dagens Medisin.

Les også: Frykter at kona dør mens de venter på livreddende kreftmedisiner som ikke er godkjent i Norge

Det sjuende tilbudet Roche kom opp med ble avslått 23. juni.

– Vi kan bekrefte at vi fortsatt jobber for at også norske pasienter skal få tilgang til brystkreftmedisinen Kadcyla, sier pressekontakt Lise Rist i Roche.

Les også: Høie svarer på kritikken: Vil ha raskere saksbehandling for banebrytende kreftmedisin

Brystkreftlegemiddelet trastuzumab-emtansin (Kadcyla) brukes i behandling av brystkreft med spredning for å gi pasienten økt levetid.

– Vi går gjennom tilbudet og vil vurdere å sende det over til Statens legemiddelverk for nye utregninger dersom det er grunnlag for det. Deretter vil tilbudet eventuelt bli sendt videre med en innstilling til Beslutningsforum, sier innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes.

(©NTB)