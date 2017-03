ANNONSE

Borsch er blant flere Aftenposten har snakket med som er svært kritiske til Rajas uttalelser til Dagbladet torsdag kveld.

Førstekandidat i Buskerud er opprørt etter at Raja varslet oppvask på landsmøtet. I dagens Dagbladet tar stortingsrepresentant tar han bladet fra munnen, og krever at det blir slutt på vinglingen. Venstre må stå fast på at partiet helst vil ha en borgerlig regjering, mener Raja, og kritiserer Venstre-leder Trine Skei Grande for å ha skapt usikkerhet om dette spørsmålet.

- Jeg er skikkelig lei av Abid Rajas soloutspill. Han har på kort tid åpnet for Arbeiderpartiet, ønsket å gå inn i regjering med en gang og nå vil han endre på en uttalelse om samarbeid som det er bred enighet om, sier Borch til avisen Aftenposten fredag.

Borsch mener Raja bør «trene» på hvordan man agerer i et politisk parti.

– Alle skal selvsagt få mene det de vil. Men i min verden diskuterer man slikt i et møte, så gjør man et vedtak og så står man sammen om vedtaket etterpå. Det mener jeg han bør trene på, sier hun til avisen.

Kritikk til Skei Grande



Landsmøte til Ventre kom i gang fredag morgen i Ålesund, og det er mye som skal diskuteres.

Å komme i posisjon til å få regjeringsmakt blir Venstres største utfordring foran stortingsvalget til høsten. Kampen mot sperregrensen vil trolig sette sitt preg på partiets landsmøte i Ålesund til helgen.

Venstres klare mål er å danne regjering med Høyre og Kristelig Folkeparti, trass i at partiet vaker rundt sperregrensen på 4 prosent. Venstre er nøkkelen til en fortsatt borgerlig regjering, framholder partiet.

Trine Skei Grande har gjort det krystallklart at Venstre vil inn i en blågrønn regjering med Høyre og KrF. Til NTB sier hun at det ikke er aktuelt med noen ny samarbeidsavtale med dagens regjering og at de ikke vil styre sammen med Frp.

Innad i partiet er det sterke reaksjoner på partileder Trine Skei Grandes utspill om å tvinge Frp ut av regjering.

– Det kom som lyn fra klar himmel at vi etter valget skal finne på en sak for å felle regjeringen. Det er svært uklokt å annonsere seks måneder i forveien at vi skal kaste Frp og Høyre ut av regjering, for så å tre inn selv, sier Venstres Abid Raja til Dagbladet. Han forteller at reaksjonene internt har vært sterke, men at ikke mange vil si noe offentlig.

Får støtte av Erna

Beskyldninger i pressen om at Høyre er svært frustrert over Venstre som hevdes å være "sykt vanskelig" å samarbeide med, stemmer ikke, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Hun mener også Skei Grandes uttalelse til VG om at Venstre vil felle en ny blåblå regjering, er blitt mistolket.

– Det er ikke å lese ut av uttalelsen at Venstre ikke vil støtte et borgerlig samarbeid, sier Solberg.

– Det er ikke noe nytt av Venstre ønsker seg en blågrønn regjering, og det går de til valg på. Det er deres fulle rett, sier Solberg og peker på at det er velgerne som til sjuende og sist bestemmer hva slags regjering Norge får etter valget.