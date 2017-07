Lene trodde ikke sine egne øyne da hun så symbolet på buddhafiguren

Nå fjerner Kremmerhuset produktet fra alle sine butikker i Norge.

(ROMERIKES BLAD): Lene Fladeby sier selv at hun har «litt buddhadilla», og kjøpte tirsdag kveld nok en buddhafigur til samlingen sin fra Kremmerhuset på Strømmen Storsenter.

– Jeg hadde sett figuren på nettet, og de hadde ikke engang rukket å pakke den opp da jeg kom, forteller Fladeby til Romerikes Blad.

Les også: Nei til forbud mot religiøse symboler på jobb i Oslo

– Trodde jeg så syner

Det var da hun kom hjem og fikk studert figuren nærmere at hun oppdaget symbolet buddhaen hadde på brystet.

– Jeg trodde nesten jeg så syner, det var jo et hakekors! Jeg har rundt 50 buddhaer, og ingen av dem har dette symbolet.

Like etter oppdagelsen ringte Fladeby til butikken på Strømmen.

– Hun som tok telefonen sa det var fint at jeg ga beskjed, og fortalte at hun ville ta saken videre til ledelsen.

Les også: Gabriel (5) plukket blomster - da han fant disse ble politiet varslet

Fjerner produktet fra alle butikker

Maria Strand, innkjøper for Kremmerhuset, bekrefter at hun fikk en henvendelse fra Kremmerhuset på Strømmen Storsenter tirsdag kveld.

– Jeg skjønner veldig godt at kunden reagerer. Vi sender akkurat nå ut en mail til alle våre butikker om at de skal ta produktet ut av butikk, forteller Strand til Romerikes Blad onsdag formiddag.

Symbolet på buddhaen, også kalt svastika, er brukt som et lykkebringende symbol både i hinduismen og buddhismen.

– Det er også et lykketegn i Kina der den er produsert, men vi skulle selvfølgelig ha sett det da vi mottok produktet. Vi må bare beklage at vi ikke gjorde det, sier Strand.

Les også: Politiet fjernet naziflagg på barneskole

– Vil ikke at noen skal bli støtt

Hun forteller at de kun har fått reaksjoner fra butikken på Strømmen, men opplyser at de som eventuelt har kjøpt buddhafiguren vil ha mulighet til å returnere den og få tilbake pengene.

– Det er jo i utgangspunktet et symbol som har en flott betydning, og også her i vesten ble det brukt som et symbol for lykke fram til det fikk en helt annen betydning. Vi vil ikke at noen skal føle seg støtt på bakgrunn av noe vi selger, og tar derfor produktet ut av salg, sier Strand.

Kremmerhuset la onsdag formiddag ut denne beskjeden på sine Facebook-sider:

Kremmerhuset la onsdag formiddag ut denne beskjeden på sine Facebook-sider:

Innlegget vakte mye engasjement og Kremmehuset la derfor ut enda en oppdatering på Facebook senere samme dag:

«Hei, flotte følgere.Vi ser at det er stort engasjement rundt vår avgjørelse om å trekke Snøkule Buddha fra butikkene våre, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. I likhet med mange av dere, skulle vi også ønske at tiden var moden for å ta i bruk dette symbolet med sin opprinnelige betydning, også her i Europa. Samtidig brukes hakekorset fortsatt som et nynazistisk symbol, og det vekker fortsatt negative assosiasjoner hos mange mennesker, uavhengig av hvilken vei hakene peker. Vår vurdering er derfor at vi på nåværende tidspunkt ikke ønsker å selge varer med et symbol som for så mange representerer verdier vi ikke vil identifisere oss med. Vi takker for engasjementet og ser på hvordan vi kan være med på å opplyse om den opprinnelige betydningen av symbolet.»

Svastika:

Svastika er en hakekorsfigur som både i hinduismen og buddhismen brukes som lykkebringende symbol.

Man finner to forskjellige varianter som dreier hver sin vei, mot klokka eller med klokka.

Hakekorset er en svastika der haken på enden alltid går med klokka.