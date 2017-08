Listhaug: - Jeg ble mer hissig enn vanlig

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun ble litt hissig i debatten med KrF-lederen, men avviser at hun lyver om KrF.

- Jeg ble litt mer hissig jeg også enn vanlig, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til VG etter at hun og KrF-leder Knut Arild Hareide røk i tottene på hverandre i en NRK-debatt mandag.

Les også: - Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen

Overfor avisa innrømmer hun at utsagnet om at Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen» ikke bidrar til et bedre debattklima.

Det som imidlertid opprørte Hareide mest i debatten var at Listhaug gjentok argumentet om at KrF er mest opptatt av størrelsen på bistandsbusjettet enn hva pengene faktisk går til. Det var et utsagn Hareide reagerte på med å beskylde Listhaug for løgn.

Les også: Rasende Hareide beskylder Listhaug for løgn

Til VG sier Listhaug at hun ikke lyver:

- Jeg mener at KrF er veldig opptatt at man skal nå dette én prosent-målet, at det er det aller første man er opptatt av, før man er opptatt av hva pengene går til.

Samtidig understreker Listhaug at hun mener KrF - i likhet med Frp - ønsker å hjelpe fattige mennesker i verden, men at forskjellen er at Frp ønsker å bruke de store pengene i nærområdene. Hun sier hun ønsker at Frp og KrF skal fortsette det hun beskriver som det gode samarbeidet og at Hareides angrep på Frp forundrer henne.

Hareide hevdet i debatten på NRK at Listhaug og Fremskrittspartiet sier de står for én ting, men har en politikk som vitner om noe helt annet i konkrete politiske spørsmål, som ytringsfrihet, bistandspolitikk og nestekjærlighet.

- Jeg er enig med Martin Kolberg (Ap). En innvandrings- og integreringsminister kan ikke bare spre frykt om dem som kommer til vårt land, sa Hareide med henvisning til Kolbergs uttalelse om at Listhaug mangler en kristen forståelse av begrepet nestekjærlighet.

Har du sett denne videoen?