Listhaug: - Nei, jeg bommet ikke på fakta

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug avviser at hun bommet på fakta da hun snakket om 60 såkalte no-go-soner i Sverige.

OSLO (Nettavisen): - Mange vil diskutere bruk av ord, men det er realitetene her det er viktig å diskutere, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Nettavisen.

Nettavisen møtte statsråden på Mortensrud onsdag, dagen etter at hun hadde besøkt forstaden Rinkeby utenfor Stockholm.

Listhaug fikk kritikk blant annet fra sin svenske kollega, migrasjonsminister Helene Fritzon, da hun før Sverige-turen snakket om 60 «no-go»-soner i Sverige. Fritzon kalte dette «nonsens».

61 problemområder

Som Nettavisen skrev onsdag er det svensk politi som har laget en liste over problemområder. Denne lista, som sist ble presentert for offentligheten i juni i år, omfatter i alt 61 steder i tre ulike kategorier - utsatte områder, risikoområder og særlig utsatte områder. 23 steder på lista er plassert i den akutte kategorien «særlig utsatte».

Et særskilt utsatt område kjennetegnes ifølge politirapporten av en generell uvilje mot å delta i rettsprosesser, det kan forekomme systematiske trusler og voldshandlinger mot vitner, offer og gjerningsperson i området. Situasjonen i området er også slik at det er «vanskelig eller nesten umulig for politiet å fullføre sine oppdrag», heter det i rapporten.

- Har tatt utgangspunkt i fakta



- Du fikk kritikk fra migrasjonsministeren, hun kalte det «nonsens» når du snakket om 60 «no-go-soner». Har du bommet på fakta?

- Nei, jeg har tatt utgangspunkt i fakta som svensk politi har kommet med. Det er cirka 60 områder og cirka 20 som er særlig utsatte. Beskrivelsen politiet gir der er veldig alvorlig, som at folk er redde for å anmelde forbrytelser, for å vitne, at det er parallellsamfunn at politiet blir angrepet.

- Men politiet mener selv det er 23 områder som er særlig utsatt?

- Det er brukt ulike bevevnelser, jeg har sagt at det er utsatte områder og særlig utsatte områder, så skjønner jeg at man gjerne vil diskutere ord, men det er realiteten her det er viktig å diskutere Det var grunnen for at jeg ville reise til Sverige, for å få mer informasjon og vite hvordan vi kan unngå en slik utvikling i Norge, sier Listhaug.

