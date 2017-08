AVVISER KRITIKK: Innvandrings- og inntegreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) avviser krtikken fra sønn av pinsepastor Jan-Åge Torp. Her er hun under et intervju etter debatten på Evangeliesenteret i Østfold onsdag. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Listhaug avviser kritikk fra pastorsønn om at hun er dobbeltmoralsk