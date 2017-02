ANNONSE

Sylvi Listhaug skal ikke ta ut kontantstøtte når hun får sitt tredje barn i mars. Overfor VG sier innvandrings- og integreringsministeren fra Fremskrittspartiet at hun er åpen for å vrake ordningen.

- De store negative konsekvensene kontantstøtten har for integreringen er en betydelig utfordring, sier Listhaug til avisen.

Hun har tidligere vært en forkjemper for kontantstøtteordningen.

Rapport: Bør avvikles

Onsdag fikk Listhaug rapporten fra utvalget som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utvalget er ledet av Grete Brochmann, og ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015.

Utvalget anbefaler at kontantstøtten avvikles, noe de også gjorde i sin første rapport fra 2011.

Sylvi Listhaug synes det er bra med valgmuligheter. Men hun påpeker også at hun vil vurdere de negative konsekvensene kontantstøtten har fram mot Fremskrittspartiets landsmøte mai.

- Store negative konsekvenser

På direkte spørsmål fra VG om hun er åpen for å avvikle kontantstøtten, svarer hun:

- Ja, jeg mener at vi må gjøre vurderingene for og imot når vi ser de store negative konsekvensene det har for integreringen. Det er helt klart at dette er den store utfordringen. Selv om vi har avbøtt på dem som kommer hit nå, så er det klart at det er mange kvinner som har vært her lenger enn fem år og som ikke er omfattet av det nye regelverket, sier Listhaug.

Fremskrittspartiet skal avgjøre om de fortsatt ønsker å forsvare kontantstøtteordningen på landsmøtet 5.-7. mai.