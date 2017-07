Sylvi Listhaug etterlyser forkjemperne for likestilling i debatten om minoritetskvinners rettigheter.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) kritiserer i Aftenposten tirsdag de mest synlige forskjemperne for kvinners likestilling for å være fraværende i debatten om likestilling for minoritetskvinner.

- De er nå de som er feigest når det kommer til å diskutere de forholdene kvinner i en del minoritetsmiljøer lever under, sier hun til avisa.

Listhaug mener det er åpenbart at flere som har fått opphold i Norge ikke aksepterer det hun kaller «våre verdier». Her mener Listhaug at disse innvandrerne bør vurdere å forlate Norge:

- Det er flere land som lever etter deres syn. Så det er jo bare å velge og vrake og flytte dit, sier hun til Aftenposten.

