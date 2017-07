Listhaug henges ut på Facebook - slår kraftig tilbake

Ap-politikeren som kalte Sylvi Listhaug "rasistkjerring", slår til igjen.

Bystyrepolitiker Gjermund O. Bjørndahl (Ap) i Arendal gjorde seg bemerket da han tidligere i sommer kalte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) «jævla rasistkjerring» på Facebook. Nå er han igjen ute med sterke ord og karakteristikker av statsråden.

«Norges svar på Goebbels får fortsette sitt virke med velsignelse av Erna Solberg. Noe er galt», skriver Bjørndahl i en kommentar på Facebook torsdag.

Sylvi Listhaug, som denne uken kom tilbake i jobb fra mammapermisjon, slår tilbake:

- Ap-politiker og lærer som tidligere kalte meg "jævla rasistkjerring" er igang igjen. Er det dette lavmålet vi kan forvente fremover av Arbeiderpartiet i valgkampen? spør hun.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng kommenterer Bjørndahls utspill slik:

Kjersti Stenseng, partisekretær i Ap, tar sterk avstand fra Bjørndahls uttalelser.

«Vi tar avstand fra hans uttalelser. Det er ikke forenlig med det vi som parti mener. Vi har gitt ham skriftlig advarsel for lignende uttalelser tidligere. Vi tar til etterretning at han søker permisjon fra politiske verv. I samråd med fylkespartiet har vi satt i gang en prosess hvor vi vurderer ytterligere tiltak – herunder eksklusjon.»

Bystyrepolitiker Gjermund O. Bjørndahl (Ap).

Bjørndahl bruker blant annet karakteristikken «rasismens fyrtårn» om Listhaug. Videre skriver han:

«Statsråden som snakker dritt om alle jeg jobber for, enten de er flyktninger, asylsøkere, homser eller har andre utfordringer er denne ministerens fiender.»

Listhaug var raskt ute med flere utspill da hun igjen inntok statsrådkontoret. Et handlet om at muslimene selv må ta et oppgjør med radikale islamister. I et annet utspill sa hun at kvinner må anmelde trakassering de opplever på stranda. Videre sa hun i et intervju med NTB at migranter som kommer som båtflyktninger over Middelhavet må snu. Listhaug mener krisen bare kan løses ved at redningsbåtene gjør vendereis med migrantene som plukkes opp.

- Å ønske seg et bedre liv er forståelig, men gir ikke grunnlag for opphold i Europa, sa Listhaug i et intervjuet.

Flere enn 100.000 mennesker har siden januar i år krysset Middelhavet til Europa som båtflyktninger. Minst 2247 migranter og flyktninger har mistet livet i forsøket, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Listhaug var onsdag selv aktiv i kommentarfeltet på Facebook etter at hun postet svaret til Bjørndahl og spørsmålet til Ap-ledelsen.

«Det kommer til å hagle med stygge ord, men heldigvis går ikke det inn på meg. Jeg vet jeg hverken er rasist eller nazist. Jeg støtter en streng innvandringspolitikk. Dette er billige hersketeknikker fra venstresiden for å hindre en god debatt som de vet de taper», skriver hun blant annet.

