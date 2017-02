Listhaug: Stortinget har fått korrekt informasjon om Storskog

ANNONSE

Listhaug møtte torsdag i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for å redegjøre for saken bak lukkede dører. Fra regjeringen var også utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til stede.

Sentralt står spørsmålet om regjeringen har gitt Stortinget tilstrekkelig og korrekt informasjon om dialogen med Russland om returer av asylsøkere med multivisum. Først i november ble det bestemt at disse skulle få sine saker realitetsbehandlet i Norge, etter at alle forsøk gjennom flere måneder på å sende dem tilbake til Russland hadde strandet.

– Vi har besvart alle spørsmål som Stortinget har hatt. Vi sender den informasjonen til Stortinget som vi mener er korrekt, sier Listhaug.

Hun viser til et møte i Russland på embetsmannsnivå 3. februar i fjor, der det ifølge de norske representantene ble oppnådd enighet og felles forståelse av returer av personer med multivisum.

– Fra norsk side mente vi at det var en enighet, men i praksis viste det seg vanskelig å returnere personer med multivisum etter det, sier Listhaug.

Likevel tok det ni måneder før Norge tok konsekvensen av dette og besluttet å realitetsbehandle asylsøknadene selv.

– Det er dels av hensyn til dem det gjelder – at de skal få slippe å vente enda lenger – og dels fordi mange av visumene nå er utløpt, sier statsråden.

Den rødgrønne opposisjonen vil vurdere hvordan Stortinget skal følge opp Storskog-saken etter regjeringens redegjørelse bak lukkede dører.

– Nå må vi gå grundig gjennom det vi har fått av informasjon og se om vi har fått svar på de spørsmålene vi ønsket å få svar på, sier Arbeiderpartiets Helga Pedersen etter redegjørelsen.

Pedersen vil ikke umiddelbart gi sin vurdering av om informasjonen komiteen fikk, var av en slik art at den måtte holdes hemmelig.

– Vi må forholde oss til at regjeringen mener dette er sensitiv informasjon.

Partiene vil nå gå gjennom regjeringens redegjørelse hver for seg. Eventuell videre oppfølging kan skje enten gjennom kommunalkomiteen eller kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Også SVs Audun Lysbakken og Senterpartiets Marit Arnstad ville vente med å gi sin vurdering av regjeringens redegjørelse og hvorvidt de har fått svarene de ønsker.

– Vi må selvfølgelig sørge for at vi er trygge på at Stortinget får de svarene det skal få. Da skal vi gå gjennom de opplysningene vi nå har fått og vurdere det, sier Lysbakken.

Venstres Trine Skei Grande sier det ble gitt grundige og gode svar fra statsrådene.

– Men vi vil heller ikke utelukke at vi har nye spørsmål.

I løpet av noen hektiske uker i fjor, krysset 5.500 asylsøkere grensa til Norge over Storskog.