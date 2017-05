Listhaug vant fram med gudstjeneste-krav

ANNONSE

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var blant dem som ønsket å gjøre det obligatorisk for skolene å arrangere skolegudstjeneste. Resolusjonen fikk flertall til tross for at redaksjonskomiteen frarådet den.

Frp-landsmøtet vedtok også at alle moskeer bør granskes.

– Vi må vite hva som forkynnes i moskeene for enten å anerkjenne dette som en god religiøs arena for muslimer, eller en radikaliserende arena for potensielle ytterliggående islamister, heter det i resolusjonen.

Landsmøtet gikk videre inn for å sikre lovhjemmel for et forbud mot hijab i skolen samt ny praksis for redningsaksjonene i Middelhavet.

– Dette handler ikke om å la mennesker drukne, men sørge for at de reddes og returneres til en trygg havn på kontinentet som de reiste ifra, sa nestleder Per Sandberg fra talerstolen.

Resolusjonen ber konkret om en avtale med andre land slik at man ikke lenger transporterer flyktninger som berges i Middelhavet til Europa, men setter dem i land på «avreisestedet».