Listhaug vil ha konferanse for å diskutere kvinneundertrykking i islam

ANNONSE

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tar sammen med den kjente islamkritikeren Ayaan Hirsi Ali og den danske innvandringsministeren Inger Støjberg initiativ til en likestillings- og ytringsfrihetskonferanse i 2017.

Les også: Bloggeren rømte landet: - Jeg har fått mye sjikane

– Vi kjemper alle tre for ytringsfriheten, men også kvinners rettigheter. Man må være ærlig å si at det finner sted kvinneundertrykkelse i forbindelse med islam. Det er noen av de tingene vi har diskutert i dag, sier Støjberg til VG.

Støjberg argumenterer for at dagens innvandring kan komme til å endre Europa, Skandinavia og Danmark for alltid hvis ikke kampen tas, og at de tre derfor tar initiativ til en stor konferanse i 2017 som skal diskutere likestilling og ytringsfrihet.

Somalisk-fødte Ayaan Hirsi Ali.

På grunn av de massive truslene hun er under, vil ikke Ayaan Hirsi Ali si hvor i Norge hun har vært og hvor lenge.

– Jeg har menn med våpen rundt meg, og det viser hvor alvorlig det er. Jeg har ikke vært uten sikkerhet siden oktober 2002. Det er lenge, og sier litt om ytringsfriheten og trusselen fra radikal islam, sier Ali.

I sommer møtte hun Listhaug, og siden har de hatt kontakt.

– Ayaan har vært et stort forbilde for meg. En utrolig tøff dame som har stått opp og vært et symbol for mange damer og jenter som har vært i denne situasjonen, sier Listhaug. (©NTB)

Les også: Takker for Listhaugs initiativ, men misliker å bli satt opp mot NOAS