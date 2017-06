Litauer frikjent for medvirkning til øksedrap

ANNONSE

Det var 9. juli i fjor at en 23 år gammel mann ble funnet død i et skogholt i Lånke i Stjørdal. Han døde som følge av flere hogg i nakken og bakhodet med øks. En 29 år gammel mann ble tiltalt for forsettlig drap, mens en 33 år gammel mann ble tiltalt for medvirkning.

I mars ble de to dømt av Inntrøndelag tingrett til 12 og 10 års fengsel. 33-åringen anket på stedet, og ble frikjent og løslatt etter dommen Frostating lagmannsrett mandag, skriver Trønder-Avisa.

– Han var overveldet over at han nå får dra hjem til familien, sier forsvarer Christian Wiig til NTB.

Han understreker at det helt klart vil bli en erstatningssak.

– Det vil bli krevd i overkant av 170.000 kroner i erstatning for ett år i varetekt. I tillegg vil det bli krevd erstatning for å ha blitt frarøvet familien sin i ett år, sier Wiig.