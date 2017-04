Live (10) tok bilde av ulv på vei til skolen

ANNONSE

Cecilie Matre og barna fikk seg en overraskelse på vei til første skoledag etter påskeferien.

På et jorde på Nordby i Ås kommune kommune så de plutselig en ulv som kom gående ut i veien, skriver Østlandets blad.

– Dyret kom gående ut på veien samtidig som oss. Vi stopper bilen, og da så vi at det var en ulv. Den bare stod der foran bilen, halvannen meter foran oss, sier Cecilie Matre til avisen.

Ikke redde



Ulven ble stående foran bilen i et minutt eller to. Live (10) rakk å ta et bilde av den, og har nå sikret seg sin første fotobyline i flere av landets største aviser.

Nettavisen har vært i kontakt med Matres samboer og barnas far, Thomas Isaksen. Han forteller at ingen av barna ble redde for ulven, til tross for at den sto svært nære bilen.

- Live ble litt bekymret for katten vår og spurte om den var ute eller inne, men ellers så var det ingen av barna som var redde. Men de var nok litt shaky etterpå, forteller Isaksen, som selv ikke var tilstede i bilen.

- Virket ikke skummel



Etter noen minutter gikk ulven videre av seg selv, og Matre kjørte videre.

– Ulven var veldig rolig og virket ikke skummel. Men jeg skal innrømme at vi måtte stanse bilen litt lenger fremme for å samle oss litt etter den noe spesielle starten på skoledagen, sier moren til Østlandets Blad.

Ifølge NRK har det blitt observert ulv flere steder i Akershus de siste dagene, både i Drøbak, Lillestrøm, Fet og Vestby.