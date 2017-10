Livløs person funnet i vannet utenfor Risør

Helsepersonell skal ha utført livredning.

Politiet i Agder meldte søndag klokken 12.30 på Twitter at det har vært en mulig dykkerulykke ved Perleporten, utenfor Risør. Ifølge politiet skal en person ha blitt tatt på land der helsepersonell har utført førstehjelp.

Tilstanden til vedkommende er uviss. Operasjonsleder Audun Eide i politiet i Agder sier til Nettavisen at hendelsesforløpet til ulykken er ukjent.

- Ambulansepersonell har drevet livredning på stedet, sier Eide.

Perleporten er et yndig badested for lokale og turister i sommerbyen Risør. Badeplassen ligger mellom Store og Lille Vardøy ytterst i Risør Skjærgård. Man trenger egen båt for å ta seg til badeplassen.

Helsepersonell har ankommet ulykkesstedet. Det drives HLR på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) 8. oktober 2017

