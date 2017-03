Livreddende førstehjelp etter slåsskamp i Steinkjer

ANNONSE

Trønder-Avisa skriver at to politipatruljer og to ambulanser er på stedet, og at et område i et boligfelt er avsperret. Ifølge politiet har to personer vært i slåsskamp på stedet.

– En person er svært alvorlig skadd, og det foregår livreddende førstehjelp på stedet, opplyser politistasjonssjef Snorre Haugdal i Steinkjer.

En person skal være pågrepet etter hendelsen.

Politiets krimteknikere kom til stedet like etter klokka 15, ifølge Trønder-Avisa.