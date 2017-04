LO-lederen om kritikken: - Bevilgningene til Ap gjøres i full offentlighet

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): LO-leder Gerd Kristiansen forsvarer millionstøtten de gir til Arbeiderpartiet.

- LOs bevilgning til politiske partier gjøres i full offentlighet og vedtas av kongressen hvert fjerde år, understreker Kristiansen.

Fredag karakteriserer Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum pengegavene fra LO til Ap som et økonomisk samrøre i sin kommentar.

- At Gunnar Stavrum kaller dette et samrøre overrasker ikke. Han har ikke stått for en redaksjonell linje som fremmer mer fordeling og inkludering, sier LO-lederen til Nettavisen.

- Overser det glatt



I 2013 bevilget LO seks millioner kroner til Arbeiderpartiets valgkamp, og fredag ble det kjent at påtroppende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen varsler enda større beløp foran høstens stortingsvalg.



«Timingen er nesten utrolig for det økonomiske og politiske samrøret: Samme dag som Ap-leder Jonas Gahr Støre lover nye milliardlettelser til LO-medlemmene, rykker den påtroppende LO-lederen ut med løfter å bevilge nye millioner av kroner til Arbeiderpartiet», skriver Stavrum.

Aps programkomté ønsker nemlig å doble fagforeningsfradraget, fra dagens fradrag på 3850 kroner, til 7700 kroner. Forslaget skal stemmes over på partiets landsmøte på Youngstorget i Oslo lørdag ettermiddag.

- Det Gunnar Stavrum glatt overser er at et organisert arbeidsliv er en av Norges fremste konkurransefordeler. Det bidrar til lav ulikhet og mindre useriøsitet. Det gjør det lettere for Stavrum å være arbeidsgiver, rett og slett, sier Kristiansen.

- Utvikling vi ikke ønsker



Hun viser til at andelen fagorganiserte har gått ned de siste årene.

- Det er ikke en utvikling vi ønsker. Det har gitt useriøse bedrifter større spillerom. Det har ført til økt ulikhet. En økning i fagforeningsfradraget er ett virkemiddel for å stoppe denne utviklingen, og som vil komme over halvparten av norske arbeidstakere til gode, sier Kristiansen, og påpeker:

- Det er godt dokumentert at fagorganisering bidrar til bedre lønns- og arbeidsforhold, sier hun.

LO-lederen understreker også at fagforeningsfradraget gjelder medlemmer i alle fagorganisasjoner i Norge, ikke bare i LO-forbund.

- Det favner alle fra hjelpepleierne i Fagforbundet via lærerne i Utdanningsforbundet til legene i Akademikerne. Og journalistene i Norsk Journalistlag, som Gunnar Stavrum har som sine ansatte, sier hun.

- Stagnert med de borgerlige



Kristiansen understreker samtidig:

- Inntektsfradrag for arbeidsgiveres kontingent til arbeidsgiverforening er sikret mot inflasjon, og har dermed holdt sin relative andel de siste årene. Det gjelder ikke det for fagforeningsfradraget, som ikke er økt de siste årene, som dermed har stagnert etter at de borgerlige tok over, sier hun.

