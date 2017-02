LO om au pair-ordningen: - Vestkantslaveri

ANNONSE

– Au pair-ordningen har utspilt sin rolle for lengst. Det ideelle grunnlaget for ordningen var god, kulturutveksling for unge mennesker som kunne komme ut og lære seg språk og møte nye kulturer. Sånn er det dessverre ikke lenger. I Norge er det blitt en ordning hvor mange filippinske jenter blir grovt utnyttet og er rettsløse, sier 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik i LO til VG.

Hovedsaklig på vestkanten



Hun forteller videre til avisen at de anser dette som moderne slaveri som blir utnyttet hovedsaklig av velstående familier på vestkanten.

– Ordningen har utviklet seg i en retning hvor familier holder seg med billig hushjelp, hvor det ikke er noe reelt tilsyn med hva som skjer og hvor mye de tvinges til å jobbe. Da kan vi like gjerne avvikle den, sier Følsvik til VG.

Menneskehandel



I en dom fra Oslo tingrett fredag er milliardær Ragnar Horn hans kone nå dømt til fem måneders fengsel.

I tillegg må paret betale 34.200 kroner i erstatning til den ene av au pairene. Videre mener domstolen at 372.000 kroner skal inndras fra familien til staten på grunn av fordelen de oppnådde ved å ha to au pairer.

Over to år hadde ekteparet Horn flere au pairer, blant dem to filippinske søstre. Siden det kun er lov med én, hadde et vennepar oppgitt til Utlendingsdirektoratet at den ene søsteren skulle være hos dem. De sto tiltalt for brudd på utlendingsloven og falsk forklaring mot offentlig myndighet.

Au pairenes bistandsadvokat, Gunhild Vehusheia anmelde ekteparet for det de mente var menneskehandel.