Lokalsamfunnet har samlet inn nærmere 350.000 kroner til familien etter at Axelia (3) omkom i en tragisk ulykke

Lokalsamfunnet viser sterk empati med familien som så tragisk mistet sin tre år gamle datter Axelia på Notodden onsdag. Søndag hadde innsamlingen nådd nærmer 350.000 kroner

(TELEN:) «Hjelp Axelias familie videre» heter innsamlingsaksjonen som er dratt i gang av naboer, venner og kjente til den hardt rammede familien som mistet sin tre år gamle datter i en ulykke onsdag. Lille Axelia (3) døde av hodeskadene da hun ble påkjørt av famiiens egen bil ved hjemmet.

166 550 på 12 timer

Klokken 18.00 etter bare få timer på Facebook hadde den spontane hjelpeaksjonen direkte fra hjerterota og masse tårer i lokalsamfunnet, kommet opp i 140 000.

Nå vel 15 timer senere har beløpet kommet opp i 347.184 kroner. Hele lokalsamfunnet forstår at familien ikke makter å bruke deres egen ulykkesbil og målet med aksjonen er å kjøpe ny bil til familien og sørge for at hjemlige prosjekter hos dem også skal bidra til at de får avsluttet dem.

Initiativet kommer fra naboer, tidligere naboer, venner og kjente av familien i og utenfor bydelen hvor familien bor.

Behov for ny bil



– Jeg fikk henvendelser fra flere hold også slektninger av familien som alle ga uttrykk for at det faller svært vanskelig for familien å ha ulykkesbilen i bruk. Det er masse følelser i denne saken hvor familien mistet sitt barn på en så trist måte i eget hjem da hun ble påkjørt, sier naboen som ønsker å være anonym slik at det kun er fokus på innsamlingsaksjonen.

– Jeg opplever det som fint at det både fra lokalsamfunnet og mennesker utenfor vårt lokalsamfunn viser medfølelse for familien som nå sitter igjen i bunnløs sorg etter at det verst tenkelige har rammet demm. De er knust, men må videre. Vi forsøker å hjelpe dem litt, sier naboen.

En familie i sorg



Naboen understreker at innsamlingsaksjonen er satt i gang med aksept fra familien som nå har det fryktelig vond. Det var en familie på seks, nå er det fem igjen. Det gjør så fryktelig vondt for oss alle, sier naboen.

- Det er flott at så mange bryr seg. Penger er egentlig uvesentlig i en slik situasjon, men alle forstår at familien trenger en håndsrekning. Får vi penger til overs etter at familien er skaffet bil, skal pengene brukes til å hjelpe familien til å få fullført prosjekter de har innvendig i huset sitt. Vi ønsker å bidra til at de skal lettes for andre bekymringer i den vanskelige situasjonen, sier naboen.

- Det er også flott at mange har henvendt seg til oss som har tatt dette initiativet. Folk bryr seg virkelig i denne så tragiske saken, sier naboen.