Lommevenn: Tonje ønsket hjemmestrikkede bamser til barn i ambulanser - fått massiv respons

- En ambulanse kan oppleves skremmende og vi kommer ofte brått på i en akuttsituasjon. Vi har kort tid til å skape tillitsforhold til pasientene. Det kan være vanskelig nok for voksne pasienter, men enda vanskeligere for barn. Å ha en liten ting å snakke om sammen, noe som barna kan fokusere på slik at de får tankene bort fra smerte og redsel, er bra. Mye blir forsterket av frykt, og hvis lommevennen kan avlede oppmerksomheten noe,så har vi et godt utgangspunkt.

Det sier Tonje Lysaker i ambulansetjenesten ved Brobekk i Oslo. Til nå har hun og kollegene underholdt små urolige pasienter med ballonger laget av engangshansker.

Etter nyttår opprettet hun Facebook-siden Lommevenn for å fri til strikkeglade nordmenn. Hun håpet at mange ville bidra til å lage små, hjemmestrikka bamser som de kan dele ut til barn i ambulanser.

Utforming og navn er hentet fra en dukke som var populær å strikke på 70-tallet. Den gangen ble den ofte sendt sammen med bistand til blant annet Afrika.

STRIKKEBAMSER: Små strikkede bamser av denne typen skal hjelpe barn å slappe av og tenke på andre ting når de blir kjørt i ambulanse.

Så langt har engasjementet vært stort. Etter to uker har nettsiden fått 5000 medlemmer. Mange har postet bilder av sine bidrag på nettsiden, og noen har sendt bamser som snart kan berolige barn i ambulansene.

Det som først var tenkt for barn i Oslo og Akershus, blir nå et landsomfattende prosjekt.

- Alle ønsker å være med på dette. Jeg trodde ikke engasjementet skulle bli så stort. Vi har blitt kontaktet av folk fra hele landet som er interessert. Nå oppretter vi kontaktpersoner i hvert helseforetak slik at alle etterhvert kan få lommevenner i ambulansene, sier Lysaker.

- Tror du det blir nok strikkebamser til alle?

- Ja, det ser ut til at folk har blitt bitt av basillen. Hvis folk holder engasjementet oppe, og ikke legger ned strikkepinnene på en stund, så tror jeg vi skal få lommevenner i alle distriktene, og kanskje også inn på barneavdelingene på sykehusene også, sier hun.

Hvis du vil være med å gjøre ambulanseturen litt lysere for barna, så kan du hente fram strikkepinnene og melde deg på FB-gruppa Lommevenn.