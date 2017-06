Løpsk travhest skapte kaos på Klosterskogen travbane - folk løp det de kunne

ANNONSE

(Telemarksavisa) Key To Candy kom løs da tommen røk. Etter tre runder i banen, kom hesten seg inn på publikumsplass, der sjokkerte mennesker løp det de kunne for å unngå sammenstøt. Utrolig nok endte alt uten personskader.

Unger, barnevogner og eldre løp bort, i det Key To Candy kom seg over bommen etter mål og løp ned oppløpet motsatt vei på publikumsplass.

- Takk høyere makter for at det ikke var påsketravet. Det er utrolig at det gikk bra, sier Frode Hamre som sto og så på sammen med andre skrekkslagne på Klosterskogen.

Øyvind Grøstad har fulgt travløpene på Klosterskogen i en årrekke og fulgte dramaet hjemme via livesendingen.

- Dette har ikke skjedd på 35 år. Her er det 550 kilo med hest som kommer i full fart og løper bommen rett ned, sier Grøstad til Nettavisen.



Han forteller at kusken heldigvis hadde kommet seg av sulkyen før hesten braste inn i bommen.



Lars Anvar Kolle var en av dem som fikk en smell i sin bil, da Key To Candy hoppet over gjerdet tilbake i hesteringen.



- Det er bare å glede seg over at ingen personer ble skadet, sa Kolle.



Eirik Høitomt sier dette:



- Hun ble stri, så røk tommen. Det var små marginer før jeg gikk i stolpen, sier Høitomt.



Fem år gamle Key To Candy virket å ha kommet fra det uten annet enn skrammer.