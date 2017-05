Løs presenning kan ha forårsaket helikopterulykken i Bergen

ANNONSE

En video som ble tatt opp på yachten der helikopteret skulle lande, viser en løs presenning som plutselig blir virvlet opp fra dekk. Den blir kuttet i biter idet den treffer rotorbladene. Deretter roterer helikopteret et par ganger før det faller noen meter og havner opp ned i vannet, skriver Bergens Tidende.

Bakgrunn: Tre til sykehus etter helikopterstyrt i Bergen

Vitner på land har beskrevet et lignende hendelsesforløp.

Politiet og Havarikommisjonen gikk torsdag ettermiddag om bord i yachten Bacarella. Målet var blant annet å samle informasjon som kan bidra til å forklare hva som forårsaket ulykken.

De har sikret seg videoopptaket som er tatt opp med et kamera som peker mot akterdekket på luksusyachten Bacarella der helikopteret skulle lande.

Det var tre menn om bord i helikopteret. En av dem er kritisk skadd, mens de to andre er lettere skadd.

Konklusjon tidligst fredag

– Vi mener å vite hva som førte til at helikopteret styrtet, sier Kåre Halvorsen, leder for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjon for transport, til NRK.

Selv om kommisjonen føler seg trygge på den direkte årsaken til styrten, har de ikke oversikt over hvordan situasjonen som førte til styrten oppsto.

Halvorsen vil ikke kommentere om de mener ulykken skyldtes menneskelig svikt, teknisk svikt eller ytre påvirkning.

– Vi vil presentere en foreløpig konklusjon tidligst fredag, sier han.

Helikopteret er av typen Airbus H125 og eies av det britiske selskapet HQ Aviation. Det undersøkes på land, mens yachten ligger til kai i Bergen sentrum.

Britisk flyhavarikommisjon

Vest politidistrikt opplyste torsdag at to av de tre skadde mennene har tilknytning til Storbritannia. De er i alderen fra slutten av 50-årene til begynnelsen av 60-årene.

Vest politidistrikt har satt ned en etterforskningsgruppe for å følge opp etterforskningen av ulykken utenfor Sandviken. Arbeidet ledes og koordineres av økonomiavsnittet.

Politiet har avhørt en rekke personer i forbindelse med styrten – både folk som var om bord i båten, og folk som sto på land.

Ettersom helikopteret eies av et britisk selskap, vil også representanter fra den britiske flyhavarikommisjonen komme til Bergen.

