Fikk besøk av to ulver: LSK-legenden Bård Bjerkeland har bodd i Aurskog de siste årene. I dag fikk han og samboeren besøk av to ulver hjemme på gårdsplassen. En av familiens fem hunder kjemper for livet etter å ha blitt av den ene ulven. Foto: Privat

LSK-legendes hund angrepet av ulver

To ulver kom på besøk hjemme hos LSK-legenden Bård Bjerkeland i Aurskog i dag. Den ene ulven angrep familiens dachs.