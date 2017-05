ANNONSE

OSLO (Nettavisen): - Jeg fikk helt sjokk da jeg så bildene. Jeg så ikke ormen da jeg lot hundene posere ved varden, sier Anita Trondsen Solvik til Nettavisen.

Turen opp til Olsokfjellet og Damsgårsfjellet i Bergen mandag gikk i strålende solskinn og varmt vær. Anita Trondsen Solvik, som driver kennel for pomeranian-hunder, hadde med seg sine to egne hunder, Bella og Luiz.

De to sjarmtrollene er ofte med matmor på fjelltur, men denne gangen var det en slange i paradiset i form av en huggorm.

Hunden satte i et ul

Anita og mannen så huggormen da den ene av hundene satte i et lite ul. Da buktet slangen seg rett ved hunden, freste og rømte i sikkerhet. Etter at den var forsvunnet regnet Anita med at faren var over. Hun bandt hundene til varden og tok et bilde av dem, men uten å oppdage at huggormen var rett i nærheten.

Huggormen er tett på den lille hunden. Det så ikke matmor før etterpå. Dette er et utsnitt av det originale bildet.

Zoomet inn

Først da hun kom hjem igjen og zoomet inn på bildene, så hun dyret.

- Jeg er så glad for at hundene ikke ble bitt. Det er små hunder, de veier ikke mer en 2-3 kilo, så jeg vet ikke hvordan det hade gått, sier hun til Nettavisen.

Ved første øyekast er ikke ormen så lett å få øye på med farger som går i ett med fjellet.

Remi Andersen, reptilansvarlig ved Akvariet i Bergen, sier til Bergensavisen at det er huggorm på bildet.

- Det er en gutt, det ser man på fargene, sier han til avisa.

Huggorm er den eneste giftige slangearten i Norge.

Hoggormgiften er en kompleks blanding av ulike stoffer som virker på kroppen på forskjellige måter. Et bitt kan føre til alt fra ingen reaksjon til alvorlig forgiftning, ifølge Giftinformasjon.

