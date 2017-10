«Luksusfellen»: – Jeg har aldri møtt en som lever et så luksuriøst liv uten penger

Chloe (33) skylder nesten én millioner kroner i forbrukslån uten å eie noe.

33-åringen lever et luksusliv på kjempedyr kreditt. Hjelpepleieren har ikke oversikt over hvor mye hun skylder.

Chloe gir penger til familien på Filippinene, bruker penger på dyre vesker og sko. Hobbyen er å reise rundt og delta på skjønnhetskonkurranser for transseksuelle. Reisene koster flerfoldige tusen kroner.

Skylder én million kroner



I tillegg til dyre forbruksvaner, har Chloe kjøpt to leiligheter på Filipinene som hun har mistet fordi hun ikke klarte å betjene gjelden.

– Jeg har aldri møtt en som lever et så luksuriøst liv, og det uten penger, sier rådgiver Cecilie Lynum i «Lukusfellen».

En gjennomgang av økonomien viser at hun har 940.000 i gjeld uten å eie noe.

Må gi opp



Episoden onsdag er spesiell fordi det viser seg til slutt at ekspertene ikke kan hjelpe henne da hun selv prøver å ordne opp med å ta opp nok et stort lån hos Ya bank. Dette uten at ekspertene vet om det.

(Saken fortsetter under bildet.)

KOMMER TIL KORT: Psykolog Cecilie Lynum og forbrukerokonom Hallgeir Kvadsheim klarer ikke å finne en løsning for filippinske hjelpepleieren Chloe.



Dessverre førte dette til at hun mistet troverdighet hos en av kreditorene.

Det er første gang ekspertene ikke har klart å lage en avtale med kreditorene.

– Jeg kjenner jeg bli stresset på hennes vegne, sier ekspert Hallgeir Kvadsheim.

«Luksusfellen» sendes onsdag kveld klokken 20.30.

