Lundteigen: - Stortingets ledelse må gå av

Tirsdag la Riksrevisjon fram sin knusende rapport, der de i krasse ordelag kritiserer Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26, som har hatt en budsjettsprekk på hele 700 millioner kroner.

Nå krever stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) at Stortingets ledelse går av.

- Dette er så alvorlige funn at det må få de konsekvenser at Stortingets øverste ledelse ved Presidentskapet trer tilbake, samt at Stortingets direktør og de ansvarlige for byggeprosjektets kostnadsoverskridelser også fratrer sine stillinger, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) til Nettavisen, og påpeker:

- Dersom dette ikke skjer, legitimeres en ukultur av Norges nasjonalforsamling som vil kunne spre seg videre innen all statlig forvaltning, sier han.

- Brudd på regelvek



Riksrevisjonens granskning avdekker blant annet betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av det omstridte byggeprosjektet.

- Riksrevisjonen avslører med sine undersøkelser både brudd på regelverk som Stortinget selv har vedtatt og at Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag, sier Lundteigen, som også sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Kolberg: - Svært alvorlig



Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), ser også alvorlig på Riksrevisjonens konklusjoner.

ALVORLIG: Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg (Ap), mener konklusjonene til Riksrevisjonen er alvorlig.

- Jeg vil karakterisere dette som svært alvorlig, sier Kolberg til Nettavisen.

Kolberg sier komiteen nå vil behandle rapporten raskt før nytt Stortinget trer sammen til høsten.

- Jeg setter jo lit til at Riksrevisjonens konklusjoner er riktige, men vi må selvfølgelig nå ha en grundig behandling av saken, sier Kolberg, og understreker samtidig:

- Det er nødvendig at hele Stortinget har ydmykhet når det gjelder denne saken her, slik at vi får full sikkerhet om at dette ikke gjentar seg etter behandlingen, sier han.

På spørsmål om hva han tenker om budsjettsprekken på 700 millioner kroner, svarer Kolberg:

- Jeg bare konstaterer at Riksrevisjonen også sier at det ikke går an å slå fast at heller ikke dette er sluttsummen, sier han.

Fakta: Riksrevisjonens hovedfunn

Riksrevisjonen kom tirsdag med sin rapport om Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26. Dette er hovedkonklusjonene: * En kraftig kostnadsøkning kan bare delvis forklares med at prosjektet har endret karakter. * Mer vekt er lagt på tidsplan og funksjonalitet enn på kostnadskontroll. * Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang. * Kostbare valg skyldes mangelfulle utredninger. * Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet. * Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter. * Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket. * Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag. * Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker. (Kilde: Riksrevisjonen) (©NTB)

Hansson: - Må få kontroll på prosjektet



Talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, mener det er viktig nå å få kontroll på byggeprosjektet.

IKKE GODT NOK: - Riksrevisjonens bekrefter at prosjektledelsen ikke har vært god nok, sier MDGs talsperson Rasmus Hansson.

- Riksrevisjonen bekrefter at prosjektledelsen ikke har vært god nok, men jeg vil ikke dele ut skyld til aktører før vi har behandlet saken. Det viktigste nå er å få kontroll på dette prosjektet, slik at det først og fremst ikke blir et problem for tilliten til hvordan Stortinget bruker penger, sier Hansson til Nettavisen.

- Dessuten må vi få kontroll på utgiftsutviklingen i prosjektet, sier han.

Hansson sier rapporten bare bekrefter det de har vært bekymret for.

- Dette er jo et komplisert prosjekt som er blitt enda mer komplisert på grunn av grunnforhold og sannsynligvis en del andre forhold, sier han.

- Hva tenker du om at prosjektet har sprukket med hele 700 millioner kroner?

- Det er en haug med penger, og det er dessverre ikke uvanlig at store offentlige byggeprosjekter sprenger rammene så det suser. Det hadde vært fint om Stortinget hadde greid å gå foran og gjennomført et slikt prosjekt uten en kostnadssprekk. Når det ikke har skjedd denne gangen, så får vi prøve å bruke anledningen til å legge rammer slik at neste prosjekt holder rammene, sier Hansson.

Tetzschner: - Lar milliardene trille



Høyres medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Michael Tetzschner, sier det er viktig nå at Stortingets ledelse erkjenner feil.

KREVER OPPRYDDING: Stortingets legitimitet blir svekket når det pålegger vanlige mennesker skatter og avgifter, og ikke selv holder orden, sier Michael Tetzchner (H).

- Et førsteinntrykk av rapporten er at den er grundig og dessverre meget alvorlig. Rapporten fra Riksrevisjonen gir informasjon som skulle vært gitt uoppfordret av presidentskapet for flere år siden til Stortinget ved den aktuelle budsjettkomiteen som er kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Tetzschner til Nettavisen.

Også han mener det er viktig nå å bygge opp igjen Stortingets tillit.

- For gjenoppbygging av tillit er første skritt å erkjenne at Stortinget er påført et omdømmetap av de som er satt til å styre administrasjonen. Stortingets legitimitet blir svekket når det pålegger vanlige mennesker skatter og avgifter, og ikke selv holder orden - men lar milliardene trille til formål praktisk talt uten nytteverdi for Stortinget, sier han.

