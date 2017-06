«Lurelegen» dømt til fengsel i to og et halvt år

ANNONSE

Det melder NRK.

Straffen er tre måneder kortere enn aktors påstand.

Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett. Hun sto tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

Politiadvokat Håvard Ryengen mente ifølge Agderposten at det måtte trekke i skjerpende retning at kvinnen «utspekulert og kynisk» har opparbeidet seg et tillitsforhold til de fornærmede i saken før hun påførte dem et samlet tap på 1,6 millioner kroner.

– Det er helt ubegripelig at folk kan få seg til å gjøre noe slikt, hevdet Ryengen og viste spesielt til hvordan hun lurte en MS-syk kvinne for over 130.000 kroner.

34-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet «lurelegen». Hun fjernet blant annet en spiral fra en pasients underliv. I virkeligheten er kvinnen arbeidsledig.