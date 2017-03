Lysbakken advarer mot innstrammingspanikk

ANNONSE

SV er forandringspartiet, og milliardærfesten er over, fastslo partileder Audun Lysbakken i landsmøtetalen på Gardermoen fredag.

– Det største problemet med flyktningkrisen er visst integreringsutfordringene for Norge, ikke at folk fryser i hjel på de greske øyene, mishandles og utnyttes langs flyktningrutene eller sperres inne i krigens Syria på grunn av de stengte grensene i Europa, sa Lysbakken.

Han viste til at statsminister Erna Solberg nylig slo fast at Norge ikke skal være et responsland, som stiller opp hver gang andre land, som USA, kutter i bistand eller stenger døren for flyktninger.

SV-leder Audun Lysbakken (t. h.) og nyklippet nestleder Snorre Valen.

- Norge skal ikke være «rævediltere»

– Vi har et godt bergensk uttrykk for det motsatte av å gå foran. Jeg vil heller at Norge skal være responsland enn rævedilter, sa han i landsmøtetalen sin.

– Når USA stenger grensene for mennesker bare fordi de er muslimer, og slutter å ta imot flyktninger fra FN sine overfylte flyktningleirer, så må vi få med oss andre land på å ta et større ansvar, fortsatte han.

– Det er tid for forandring i Norge, innledet SV-lederen, før han kom med en melding til regjeringen og "høyresiden".

– Dette valget skal bli et oppgjør med den økende ulikheten, vi skal bytte ut forskjellsregjeringen med et flertall for forandring, sa han.

Tidligere i uken uttalte han til Nettavisen at SV skal gå til valg med lovnader om å øke barnetrygden, i tillegg hadde han tre andre krav han mener må innfris dersom det skal bli regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

- Tror de avslører noe ubehagelig

Da landsmøtet startet på Gardermoen fredag beskrev Lysbakken SV som «forandringspartiet» i norsk politikk. Med henvisning til de velstående giverne som deltok under statsminister Erna Solbergs førjulsgløgg, slo han fast at «milliardærfesten er over».

– Når vi er i debatter med Høyre, er de veldig nøye med å kalle oss Sosialistisk Venstreparti. De tror at de avslører noe ubehagelig om oss. Men jeg er glad for å bli kalt sosialistisk. De burde bare være like ærlig om seg selv og kalle seg «Millionærklubben», sa Lysbakken.

Kampen mot økonomiske og sosiale forskjeller en av de absolutte hovedsakene for SV i den kommende valgkampen. Lysbakken kaller skattekutt "kontantstøtte til den økonomiske eliten".

– Frp utgir seg for å være partiet for folk flest. Men folk flest har ikke store formuer og au pair, sa han.

- Ingen mening å lete mer

I landsmøtetalen tok Lysbakken også opp at det ikke finnes ikke noe kompromiss i spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, fastslår SV-leder Audun Lysbakken.

– Vi har allerede funnet mye mer kull, olje og gass enn det klimaet tåler. I den situasjonen gir det ingen mening å leite etter mer i de aller mest sårbare områdene våre. Av samme grunn må vi avlyse tanken om å bevege oss stadig lenger nord og øst i jakt på mer olje, sa Lysbakken i landsmøtetalen.

Et klart nei til oljeutvinning i sårbare områder samt et krav om stans i oljefondets investeringer i fossil energi ventes å bli ett av hovedkravene som SV stiller for å inngå i regjeringssamarbeid etter valget.

