Lysbakken slakter fattigdomstiltak

SV-leder Audun Lysbakken er skuffet over tiltaksplanen som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lanserte gjennom Nettavisen tirsdag.

Hauglie la fram 22 punkter som skal redusere fattigdom i Norge.

- Dette er ikke en tiltaksplan, det er en oppramsing av forskjellige saker regjeringen mener har noe med fattigdom å gjøre, men hvor regjeringen ikke innfrir, sier Lysbakken til Nettavisen.

Bakgrunnen for tiltakene, var nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at antall fattige barn nesten utelukkende øker blant innvandrere.

22 TILTAK: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) lanserte 22 tiltak mot fattigdom i Norge, og får slakt fra SV.

- For eksempel påstår de at de styrker bostøtten, mens virkeligheten er at de kutter, sier SV-lederen.

- En kald politikk



Hauglie mener nøkkelen ligger i arbeid, men også i mer norskopplæring, aktivitetsplikt, skattekutt, gratis ferie og rimeligere barnehageplass.

- Hovedårsaken til at mange innvandrerfamilier har dårlig økonomi, er at far og mor ikke har arbeid. Skal vi få gjort noe med ulikheten i Norge og hindre at fattigdom går i arv, må vi derfor få flere innvandrere i jobb, sa Hauglie til Nettavisen.

Fakta: 22 tiltak mot fattigdom

1. Mer norskopplæring på arbeidsplassene for flyktninger og innvandrere. 2. Et eget hurtigspor inn i arbeidslivet for flyktninger med etterspurt kompetanse. 3. Økt bruk av lønnstilskudd. Gjør det enklere for arbeidsgivere å åpne døren for flyktninger og innvandrere med hull i CV-en. 4. Aktivitetsplikt og større krav. For sosialhjelpsmottakere under 30. Viktig ikke minst for unge innvandrere, som er overrepresenterte på sosialhjelpsstatistikken. 5. Ny ungdomsinnsats. Alle under 30 år som går på NAV skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme. 6. Lavinntektsfamilier får skattekutt. Flere klarer seg selv når de får beholde mer av egne penger. 7. Bostøtteordningen er bedret. Det gir en økonomisk tryggere hverdag for flere tusen familier. 8. Rimeligere barnehageplass. For familier med lav inntekt. 9. Ferie og fritid. Alle barn skal få delta i minst én organisert fritidsaktivitet, sammen med andre barn. Flere tilbud med gratis ferie. 10. Gratis kjernetid i barnehagen. Nasjonal ordning for alle barn i familier med lav inntekt fra de er tre år. 11. Økt stipendandel. For elever fra lavinntektsfamilier. I statsbudsjettet for 2017 er det også lagt inn midler til finansiering av 2500 nye studentboliger. 12. Ikke trygdekutt. Mulighet for unge til å jobbe og øke inntekten, uten at foreldrene får kutt i sosialstønaden. 13. Strategi mot barnefattigdom. Den første i sitt slag. 64 ulike tiltak som skal redusere barnefattigdommen. 14. Flere tiltaksplasser. Flere får nå tilbud om tiltaksplass for å øke kompetansen. 15. Økt lærlingtilskudd. For å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger. 16. Økt adgang til å ansette midlertidig. Faste ansettelser er fortsatt hovedregelen i arbeidsmiljøloven, men flere kan nå få en sjanse til å vise seg fram og høste erfaring i jobb. 17. Større NAV-kontorer. Med mer spesialkompetanse. Målet er at flere skal få mer helhetlig hjelp til å komme bort fra fattigdom og over i arbeid. 18. Livslang rett til videregående opplæring. 19. Forsøk med NAV-veiledere i skolen og flere helsesøstre. Skal hjelpe utsatt ungdom til å fullføre skolen. 20. Nytt toårig opplæringstiltak. For de med manglende grunnleggende ferdigheter. 21. Rus og psykiatri. Ny opptrappingsplan og tettere oppfølging av barn av psykisk syke. Totalt 324 millioner i 2017. 22. Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne. Et nytt inkluderingstilskudd bidrar til bedre tilrettelegging. Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet

Lysbakken mener imidlertid at regjeringen har mye av skylda.

- Det er mange greie intensjoner, men problemet er at mens regjeringen snakker varmt om de fattige, fører de en kald politikk som gjør flere fattige, hevder Lysbakken.

Han mener regjeringen kunne styrket de fattige barnas situasjon med enkle grep.

- Mener regjeringen alvor med å bekjempe barnefattigdom, bør de lytte ekspertene og øke barnetrygden framfor å svekke den. Det er et tiltak vi vet hjelper, sier han, og påpeker:

- Når regjeringen gir store skattekutt til de rikeste og kutter i viktige velferdsordninger for folk flest, så øker forskjellene. Denne listen endrer ikke på det, sier Lysbakken.

- Har kuttet i norsk



Hauglie vil blant annet ha mer norskopplæring på arbeidsplassene for flyktninger og innvandrere. Men Lysbakken viser til at regjeringen har kuttet i norskopplæringen.

- Det trengs omfattende norskopplæring fra dag én, alle barn bør gå i barnehage så raskt som overhodet mulig og vi må ruste skoler der mange sliter med norsk med flere lærere, sier han.

Når det gjelder Hauglies ønske om et hurtigspor inn i arbeidslivet, og økt bruk av lønnstilskudd for å få innvandrere med hull i CV-en i arbeid, påpeker han:

- Dette har Stortinget vedtatt, så det må regjeringen selvsagt gjennomføre, sier Lysbakken.

- Det er en bløff



Arbeidsministeren vil også gi skattekutt til lavinntektsfamilier, men SV-lederen mener det bare er småpenger.

- Høyre og Frp har gitt pengene til de rikeste og kun småpenger til lavinntektsfamilier. De har kuttet i barnetillegget for uføre med lavest pensjon. Dette bare viser at de ikke har noen forståelse for barn som må leve hele barndommen sin i fattigdom. Det er en bløff at det blir arbeidsplasser av skattelette til de rikeste, sier Lysbakken.

ETTERLYSER PENGER: Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud mener mener Hauglie har gode ambisjoner, men at tiltakene ikke vises regjeringens budsjetter.

Aasrud: - Synes ikke i budsjettene



Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) etterlyser penger til tiltakene.

- Haugli har gode ambisjoner, men de synes ikke budsjettene, sier Aasrud til Nettavisen, og påpeker:

- Arbeid er viktig for å få folk ut av fattigdom. Høy ledighet og færre i arbeid bidrar ikke til redusert fattigdom. Samtidig er det nesten ingen økning på de tiltakene hun anviser, bortsett fra skatteletten som på ingen måte treffer målgruppen. Kontantstøtten er ikke et bidrag fordi det bidrar til holde folk borte fra arbeidslivet, sier hun.