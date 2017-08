Lysbakken tror Støres sentrumsflørt sender velgere til venstre

Audun Lysbakken tror SV kan bli den positive overraskelsen i årets valg og mener meningsmålingene tyder på at velgerne ikke ønsker et nytt sentrumsprosjekt.

Sosialistisk Venstreparti har gjort det godt på de siste meningsmålingene. Gjennomsnittet av målingene på Poll of polls gir SV en oppslutning på 5,1 prosent i august.

Partiet kan også bli en nøkkel til et rødgrønt regjeringsskifte. På den siste målingen Kantar TNS har gjort for TV 2, gikk Sp ned, mens Ap fikk nok en krisemåling, men et rødgrønt flertall ble reddet av SVs framgang.

– Vi kan bli den store positive overraskelsen i år. Det er mange som er urolige over økte ulikheter, og målingene tyder på at mange vil ha flertall på venstresiden, og ikke et nytt sentrumsprosjekt, sa SV-leder Audun Lysbakken da han gjestet politisk valgkvarter i NRK mandag.

SV-lederen ble deretter utfordret på partiets krav til regjeringssamarbeid med Ap, og særlig olje ble et sentralt tema i mandagens utspørring. Et av SVs fem hovedkrav er at sårbare og uåpnede deler av norsk sokkel skal få ligge i fred.

– Vi ønsker ingen ny oljeleting i Norge i det hele tatt. Det betyr at Norge må la store deler av vår olje og gass ligge, men dessverre er det sånn at de partiene som er mest bundet til fossiløkonomien, har et massivt flertall i norsk politikk. Vi har formulert dette kravet så tøft som vi mener det er mulig å få til nå, svarte Lysbakken.

Han fikk også noen korte ja/nei-spørsmål, der han blant annet svarte at han ikke bryr seg om hvilken statsrådspost han får, og at SV vil øke barnetrygden, men samtidig se på mulighetene for å innføre et tak på sosiale ytelser som sikrer at det lønner seg å jobbe.

