Mahad (30) mister statsborgerskap etter 17 år i Norge: - Viser hvor håpløs politikken er

Fredag omtalte TV 2 Mahad Adib Mahamud (30), som mister statsborgerskapet sitt etter å ha bodd i Norge i 17 år.

Mahamud kom til Norge som 14-åring, hadde sin ungdomstid i Brumunddal og utdannet seg senere til bioingeniør. I dag har han familie i Oslo og har lenge jobbet som bioingeniør ved Ullevål sykehus.

- Jeg er veldig glad i Norge, og jeg føler meg norsk. Norge er mitt land. Det er her jeg har gått på skole og studert, jeg har til og med barndomsvenner her. I Norge fikk jeg de mulighetene jeg aldri ville fått i mitt eget hjemland, sier Mahamud til Nettavisen.

Må leve som statløs



På oppdrag fra innvandringsminister Sylvi Listhaug går UDI nå gjennom en rekke gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl i Norge. Finner UDI ut at noen har løyet, ønsker Listhaug at de skal fratas sitt norske statsborgerskap - uansett hvor lenge de har vært i Norge.

BIOINGENIØR: Mahamud jobbet som bioingeniør på Ullevål sykehus, men har nå mistet arbeidstillatelsen sin.

UDI mener Mahamud er fra Djibouti, og at han løy om at han kom fra Somalia da han ankom Norge for 17 år siden. Myndighetene i Djibouti benekter dette, og Mahamud sier til Nettavisen at han har dokumenter som beviser at han kommer fra Somalia.

Det hjelper ikke. UDI har nå tatt fra ham statsborgerskapet. Mahamud mister arbeidstillatelsen og må leve som statsløs i Norge.

- Dette har kostet meg mye. Jeg har vondt i kroppen, jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli behandlet slik. Rettssikkerheten min har ikke blitt ivaretatt i denne saken, sier Mahamud.

Mottar støtte



TV 2s omtale av saken har skapt en voldsom debatt på sosiale medier. Mahamud fått mange meldinger fra nordmenn som støtter ham.

- Noen sender meldinger på Facebook og på SMS, mens andre til og med vippser økonomiske bidrag. Jeg har alltid trodd på det norske samfunnet, men nå er jeg overveldet over hvor fint folk behandler meg, sier Mahamud, og fortsetter:

- Nordmenn flest er gode, snille og gjestfrie folk. Det som nå har skjedd med meg, representerer ikke norske verdier. Uansett hva som skjer fremover så er jeg takknemlig for de 17 fine årene jeg har hatt i Norge.

I februar tar Mahamud saken til retten.

- Jeg kommer til å fortsette å kjempe for å få bli i Norge. Det er vondt å bli mistenkeliggjort og dømt. Hvis de mener jeg har løyet så må de vise konkrete bevis. Det har de så langt ikke gjort, mener Mahamud.

Vil stoppe Listhaug



SV, Arbeiderpartiet, Venstre, MDG og Senterpartiet har gått sammen om et forslag som skal stoppe Listhaug fra å fortsette gjennomgangen av gamle asylsaker. De foreslår at UDI skal miste retten til å trekke tilbake statsborgerskap, og mener dette bør overlates til domstolene.

Forslaget er utarbeidet av Karin Andersen, innvandringspolitisk talsperson for SV.

RETTSSIKKERHET: Karin Andersen har utarbeidet et forslag som skal sikre rettsikkerheten til de som nå blir undersøkt av UDI.

- Å frata noen statborgerskapet er et veldig alvorlig inngrep, og man kan i verste tilfelle gjøre noen statløse, slik vi ser eksempel på her. Vårt forslag handler om å sikre en rettssikker prosess på dette, sier Andersen, og fortsetter:

- Forvaltningen skal ikke kunne frata noen statsborgerskapet uten at retten har behandlet det. Vedkommende skal ha fulle partsrettigheter, altså skal det føres bevis og vedkommende skal ha rett til advokat.

- Ren tapssituasjon for landet



Andersen mener Mahamuds sak viser at regjeringens politikk ikke fungerer.

- Det viser hvor håpløs politikken er. Nå blir han, som i utgangspunktet er et pluss i regnskapet vårt, gående i Norge uten å kunne forsørge seg selv. Det er en ren tapssituasjon for landet vårt.

- Mahamud mener at rettssikkerheten hans ikke er ivaretatt i denne saken. Hva mener du om det?

- Jeg er enig med ham. Rettssikkerheten hans er ikke ivaretatt når dette ble avgjort ved et forvaltningsvedtak, og det er han selv som må ta saken til retten. Saken burde blitt behandlet i retten i utgangspunktet - med fulle partsrettigheter, mener Andersen.

Kun gjort i Norge

Andersen påpeker at Norge nå er det eneste europeiske landet som aktivt går inn i gamle saker for å avdekke løgn og trekke tilbake statsborgerskap.

Ifølge TV 2 jobber UDI nå med å frata flere hundre mennesker statsborgerskapet.

- Det kan bidra til å avskrekke andre fra å gjøre det samme. De skal vite det at dersom du har løyet til norske myndigheter og fått statsborgerskapet på falske premisser, så kommer ikke norske myndigheter til å gi seg, sier Listhaug til TV 2.

Andersen mener regjeringens politikk utløser et klart behov for det forslaget SV nå har utarbeidet.

- Det er regjeringen som ønsker en aktiv politikk på dette. De ønsker at man skal lete opp disse tilfellene for så å kaste folk ut av landet, slik at vi sender et tydelig signal. Men hvordan tror man at slike signaler vil bli oppfattet? Listhaug må forstå hva det er mennesker som søker asyl i Norge har blitt utsatt for.

- Mener du da at det ikke er et problem at enkelte lyver når de søker asyl i Norge?

- Jo, det er det. Men her må der være rom for flere typer vurderinger, basert på omstendigheter og omfanget på løgnen. Forbrytelsen må stå i forhold i straffen.