Mahad dro fra Norge - søker asyl på Island

Mistet statsborgerskapet og bioingeniørjobben i Norge.

Bioingeniøren Mahad Mahamud (31) har forlatt Norge og søkt om asyl etter at han mistet statsborgerskapet i Norge og jobben på Ullevål sykehus.

Det melder TV 2.

- Jeg har kommet til Island, og søker asyl her. Jeg var på vei til Canada, men ble stoppet under mellomlanding på Island. Etter at jeg fortalte om min sak, sa de «du kan jo søke asyl hos oss,» sier Mahad Abib Mahamud til TV-kanalen.

Tidligere i år måtte han se både statsborgerskapet, arbeidstillatelsen og huset forsvinne etter 17 år i Norge. Da hadde Utlendingsnemnda tilbakekalt hans statsborgeskap.

Mahad tapte i Oslo tingrett etter å ha gått til søksmål mot staten.

Staten ved Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet mener han oppga uriktige opplysninger om identitet og nasjonalitet da han kom til landet som 14-åring i 2000.

Saken er anket, og ankesaken kommer opp neste år.

Mandag hadde Mahad møte med islandske immigrasjonsmyndigheter og han er blitt innkvartert på et asylmottak utenfor Reykjavik som drives av Røde Kors. Der skal han vente på at asylsøknaden blir behandlet.

