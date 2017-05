Mahad Mahamud nektes å hente reisedokumenter i Brussel

ANNONSE

Fredag fikk Mahad Mahamud beskjed fra UDI at han ikke får utreisepass for en enkeltreise til Belgia. Mahad har søkt om dette for å kunne reise til den somaliske ambassaden i Brussel, der han har reisepass til Somalia.

- Jeg er fengslet i Norge, sier Mahad til TV 2, og sier det hele er urimelig og at det også bryter med utlendingsloven.

I mars ble han fratatt sitt norske statsborgerskap, i en dom i Oslo tingrett. Myndighetene mener han løy om sitt opphavsland da han kom som 14-åring, og også igjen da han var 17.

Mahamud hevder han er fra Somalia, mens norske myndigheter mener han er fra nabolandet Djibouti.

Han har fått utstedt et såkalt Lazzier-passer reisedokument av somaliske myndigheter, som gjør at han kan passere andre lands grenser på vei til hjemlandet. Dette må derimot hentes på ambassaden i Brussel.

UDI mener derimot reisepasset som er utstedt til Mahad ikke vil bli godtatt av alle landene han må gjennom for å komme til Somalia.

Mahamud har nå informert den somaliske ambassaden i Brussel.

- Jeg har bedt dem sende offentlige dokumenter som kan få meg ut av denne galskapen. Dette som har hendt meg, representerer ikke norske verdier, sier Mahamud.